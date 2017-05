MONTRÉAL — Le Canadien a ajouté à sa banque de défenseurs en accordant un contrat d’une saison, à deux volets, au joueur autonome tchèque Jakub Jerabek lundi.

Selon diverses sources, si Jerabek se taille un poste avec le Tricolore, il touchera un salaire de 925 000$, incluant un boni de signature de 92 500$. S’il évolue dans la Ligue américaine, son salaire passera à 70 000$.

Âgé de 25 ans, Jerabek a amassé 34 points, dont cinq buts, et 56 minutes de pénalité en 59 rencontres avec le Vityaz de Podolsk dans la KHL en 2016-2017. Il a ajouté un but et une mention d’aide en quatre matchs éliminatoires.

Jerabek a terminé au quatrième rang parmi les défenseurs de la ligue au chapitre des aides, et au cinquième échelon pour le nombre de points. Quatre de ses buts ont été réussis en avantage numérique et il a aussi marqué un filet victorieux.

Avant de se joindre à la KHL, Jerabek, un défenseur gaucher, avait passé huit campagnes avec le Plzen, une formation de la Ligue élite tchèque, entre 2008 et 2006. En 308 matchs, il a inscrit 16 buts et 83 mentions d’aide et accumulé 230 minutes de punition.

Sur la scène internationale, le défenseur de cinq pieds 11 pouces et 190 livres a représenté la République tchèque au Championnat du monde de moins de 18 ans en 2009, au Championnat du monde junior en 2010 et 2011 ainsi qu’au Championnat du monde en 2016.