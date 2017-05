TORONTO — Les Argonauts de Toronto ont annoncé que le vétéran joueur de ligne offensive Jeff Perrett prend sa retraite.

Perrett, un colosse de six pieds sept et 320 livres, s’est joint aux Argonauts après avoir passé 10 saisons avec les Alouettes de Montréal. Le club montréalais avait réclamé Perrett en troisième ronde (24e au total) au repêchage de 2006.

L’Albertain de 33 ans a pris part à 166 matchs de la saison régulière avec les Alouettes et aidé l’équipe à gagner deux coupes Grey pendant son séjour à Montréal.

Perrett a également reçu le trophée des anciens combattants Jake Gaudaur en 2015, remis annuellement au joueur ayant le mieux démontré des qualités comme la force, la persévérance, le courage, la camaraderie et le service à la communauté.

Les Argos ont également libéré les receveurs Dobson Collins, RJ Harris et Jameon Lewis, les demis défensifs Santavious Bryant et Jabriel Washington, le secondeur Trevontii Barber et le botteur kicker Ryan Hawkins.