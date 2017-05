ATLANTA — Les Mets de New York ont placé le nom du lanceur Noah Syndergaard sur la liste des blessés pour une période de dix jours, lundi.

Selon la direction de l’équipe, un examen d’imagerie par résonance magnétique a révélé une déchirure partielle du grand dorsal droit. Les Mets n’ont pas précisé la durée de son absence.

Se plaignant de douleurs, Syndergaard a dû quitter le match de dimanche contre les Nationals de Washington et ce, seulement quelques jours après s’être déclaré en santé.

Syndergaard (1-2) a concédé cinq points et cinq coups sûrs en première manche d’un match qui s’est soldé par une écrasante victoire de 23-5 des Nationals. Après avoir lancé une prise à Bryce Harper en deuxième manche, Syndergaard a grimacé de douleur et mis sa main gauche sous son aisselle.

La direction des Mets a immédiatement pensé qu’il avait subi une élongation du grand dorsal.

Syndergaard avait dû se désister de son départ prévu jeudi contre les Braves d’Atlanta après s’être plaint d’inconfort au biceps droit et à l’épaule. Après une séance dans l’enclos des releveurs vendredi, il a assuré qu’il se sentait bien et a refusé de se soumettre à un examen d’imagerie par résonance magnétique.

Les Mets n’ont pas précisé si la blessure au grand dorsal est liée à son inconfort au biceps et à l’épaule.

La perte de l’as droitier survient au moment où les Mets, derniers dans la section Est de la Ligue nationale, doivent se débrouiller sans les services du voltigeur étoile Yoenis Cespedes, dont le nom a été placé sur la liste des blessés, vendredi, en raison d’une élongation de l’ischio-jambier gauche.

De plus, le joueur de premier but Lucas Duda, qui soigne une blessure au coude gauche, a subi un recul dans sa rééducation et son nom ne sera pas réactivé lundi, tel que prévu. L’avant-champ Wilmer Flores (infection au genou droit) est également à l’écart du jeu.

Les Mets, qui entament une série de quatre matchs à Atlanta lundi soir, n’ont pas indiqué s’ils allaient rappeler un joueur de leur club-école.