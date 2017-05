BUFFALO, N.Y. — Les Sabres de Buffalo auraient rencontré au mois six candidats pour le poste vacant de directeur général et la première ronde des entrevues n’est pas encore complétée, selon deux sources qui sont bien au fait de la démarche.

Ces personnes ont parlé sous le couvert de l’anonymat puisque l’équipe ne discute pas publiquement du processus visant à remplacer le directeur général Tim Murray et l’entraîneur Dan Bylsma, congédiés le mois dernier.

Une source a révélé que les Sabres ont rencontré deux membres de la direction des Penguins de Pittsburgh, le directeur général associé Jason Botterill et l’adjoint au directeur général Bill Guerin. Ils ont également interviewé quatre autres adjoints à des directeurs généraux: Bill Zito des Blue Jackets de Columbus, Paul Fenton des Predators de Nashville, Tom Fitzgerald des Devils du New Jersey et Michael Futa des Kings de Los Angeles.

Cette personne a ajouté que Kyle Dubas, adjoint au directeur général des Maple Leafs de Toronto, n’a pas été rencontré, même si certaines informations parues dans les médias laissent entendre qu’il est un candidat.