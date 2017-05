INDIANAPOLIS — Larry Bird a annoncé sa démission à titre de président des opérations basketball des Pacers de l’Indiana lundi, expliquant que le temps était venu de faire autre chose.

Dans un communiqué de presse publié avant la tenue d’une conférence de presse plus tard durant la journée, Bird a précisé que sa décision n’avait aucun lien avec sa santé ni l’équipe.

C’est la deuxième fois en cinq ans que Bird quitte ce poste. Le directeur général Kevin Pritchard remplacera Bird au sommet de la hiérarchie des Pacers. En 2000, Bird avait également remis sa démission, cette fois à titre d’entraîneur-chef des Pacers après trois saisons à la tête de l’équipe.

Bird a fait savoir qu’il restera associé aux Pacers à titre de dépisteur et conseiller.

Cette décision pourrait marquer les derniers stades d’une glorieuse carrière dans la NBA, qui aura couvert cinq décennies. L’ancienne grande vedette des Celtics de Boston est la seule personne dans l’histoire de la ligue à avoir mérité les titres de joueur le plus utile à son équipe, d’entraîneur-chef de l’année (1997-98) et de dirigeant par excellence (2011-2012).

Sur le court, Bird a mené les Celtics à trois championnats et a été nommé joueur le plus utile en 1984, 1985 et de nouveau en 1986. Au poste d’entraîneur-chef, il a mené les Pacers à la finale de l’Association Est lors de trois saisons consécutives. À titre de président, il a été l’architecte de trois équipes ayant atteint la finale de l’Association Est.

«J’adore les Pacers, j’ai grandi avec les Pacers et je les ai admirés depuis un très jeune âge, a déclaré Bird. Je veux remercier les partisans pour leur soutien pendant ma carrière. Je veux aussi remercier (le propriétaire) Herb Simon pour toutes ces années de loyauté et pour m’avoir permis de demeurer avec l’équipe dans des fonctions différentes.»