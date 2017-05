DÉTROIT — Miguel Cabrera dit se sentir bien.

Le premier but des Tigers de Detroit a bien paru, très bien même, pendant une séance d’exercice au bâton avant le match de lundi soir contre les Indians de Cleveland.

Le gérant des Tigers, Brad Ausmus, prévoit que le nom de Cabrera sera retiré de la liste des joueurs blessés mardi.

Le cogneur étoile n’a pas joué depuis le 21 avril en raison d’une blessure à l’aine.

Lundi, Cabrera a expédié plusieurs lancers par-dessus la clôture du champ centre et un autre, loin dans les gradins du champ gauche.

Il a couru doucement vers le premier but pour tester sa blessure, a contourné le coussin et s’est dirigé une fois vers le deuxième but.

Cabrera a aussi capté des roulants au premier but avant de retourner s’exercer au bâton dans la cage intérieure des frappeurs.