CALGARY — Les Flames de Calgary ont accordé une prolongation de contrat de plusieurs saisons au directeur général Brad Treliving.

L’équipe a annoncé la nouvelle lundi sans toutefois dévoiler les détails de l’entente.

«Nous souhaitons créer un environnement de continuité et de stabilité, comme les équipes ayant du succès le font, a mentionné le président des opérations hockey des Flames, Brian Burke, par le biais d’un communiqué. L’annonce d’aujourd’hui représente un pas dans cette direction pour l’équipe. Sous le leadership de Brad, nous avons vu une progression et nous espérons poursuivre cette croissance au cours des prochaines années.»

Âgé de 47 ans, Treliving écoulait la dernière saison à son contrat. Il occupe les fonctions de directeur général des Flames depuis avril 2014. Depuis le début de son règne, les Flames ont compilé un dossier de 125-103-18 et ont participé aux séries éliminatoires à deux reprises.

Les Flames ont été balayés par les Ducks d’Anaheim lors du premier tour des séries, plus tôt ce printemps.

«Brad a fait un bon travail avec l’équipe et il mérite cette récompense, a affirmé le président de Calgary Sports and Entertainment Corporation, Ken King. Nous avons confiance en notre personnel d’opérations hockey et nous espérons voir l’équipe continuer à s’améliorer.»

Avant d’être embauché par les Flames, Treliving avait fait partie de l’organisation des Coyotes de l’Arizona pendant sept saisons comme vice-président des opérations hockey et directeur général adjoint.