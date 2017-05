NEW YORK — Ryan Goins a cogné un ballon sacrifice de deux points et un circuit tout aussi productif, lundi, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 7-1 contre les Yankees de New York.

En sixième, Goins a frappé un long ballon que Jacoby Ellsbury a capté en sautant à la clôture coussinée, le visage en premier. Ellsbury a paru ébranlé et a mal remis au voltigeur de droite Aaron Judge, envoyant la balle trop haut pour l’athète de six pieds sept.

Alerte, Devon Travis a filé du deuxième coussi à la plaque, marquant après Justin Smoak. Ellsbury a été en mesure de rester dans le match.

«C’était tout un catch, a dit le gérant des Yankees, Joe Girardi. C’est dommage que ça leur a donné deux points, mais c’était un très beau jeu.»

C’était la première fois qu’un joueur des Blue Jays poussait deux coureurs au marbre avec un ballon sacrifice. Toronto a fait son entrée dans le baseball majeur en 1977.

Jose Bautista, pour deux points, et Chris Coghlan, en solo, ont aussi cogné des circuits pour Toronto.

«Beaucoup de gars ont fait beaucoup de bonnes choses», a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons.

Le groupe de Gibbons a aligné trois victoires après autant de défaites.

Marco Estrada (1-1) a excellé en donnant un seul point et sept coups sûrs en sept manches, avec sept coups sûrs. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et n’a pas accordé de but sur balles.

Les Jays continuent de bien faire contre les Yankees, les battant pour la 11e fois à leurs 16 derniers matches. Les Blue Jays dominent 82-44 pour les points.

Luis Severino (2-2) a concédé cinq points et huit coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Starlin Castro a cogné deux simples; lui et Ellsbury sont les seuls des New-Yorkais à avoir fait deux présences sur les sentiers.