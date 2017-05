BOSTON — Manny Machado a cogné un long circuit hors du Fenway Park, a produit deux points et a réalisé trois beaux jeux en défensive, aidant les Orioles de Baltimore à vaincre les Red Sox de Boston 5-2, lundi.

Caleb Joseph a ajouté un double d’un point pour les Orioles, qui ont gagné quatre de leurs six matchs face aux Red Sox jusqu’ici cette saison.

Lors du duel précédent entre les deux équipes à Camden Yards, le releveur Matt Barnes avait effectué un tir qui était passé derrière la tête de Machado et avait frappé son bâton. Barnes avait été suspendu pour quatre matchs et avait reçu une amende. Machado avait irrité les joueurs des Red Sox deux jours plus tôt avec une glissade agressive contre le deuxième-but Dustin Pedroia.

Dylan Bundy (4-1) a blanchi les Red Sox pendant les sept premières manches et il a finalement été remplacé au monticule après avoir accordé un point et trois coups sûrs. Brad Brach a provoqué les trois derniers retraits et a enregistré un cinquième sauvetage en 2017.

Le récipiendaire en titre du trophée Cy Young dans la Ligue américaine Rick Porcello (1-4) a encaissé la défaite dans un quatrième départ d’affilée et a égalé son total de revers de 2016.

Indians 1 Tigers 7

Tyler Collins a frappé un circuit de trois points, Daniel Norris a accordé un seul point et ils ont aidé les Tigers de Detriot à battre les Indians de Cleveland 7-1.

Nicholas Castellanos et Victor Martinez ont frappé des doubles d’un point sur deux tirs consécutifs en première manche. Collins a creusé l’écart à 5-0 en deuxième manche en claquant la balle par-dessus la clôture au champ centre-droit. Alex Avila a ajouté un simple de deux points en cinquième.

Norris (2-2) a concédé cinq coups sûrs, incluant un simple d’un point à Edwin Encarnacion en troisième, et quatre buts sur balles. Il a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches de travail.

Du côté des Indians, Trevor Bauer (2-3) a accordé sept points, sept coups sûrs et cinq buts sur balles en plus de quatre manches au monticule.

White Sox 1 Royals 6

Eric Hosmer et Jorge Bonifacio ont claqué des circuits de deux points et les Royals de Kansas City ont infligé un revers de 6-1 aux White Sox de Chicago, stoppant ainsi une série de neuf défaites.

Bonifacio a fait tourner le vent avec sa frappe en quatrième, après un double d’Alex Gordon. C’était son deuxième circuit en huit matches depuis qu’on l’a fait graduer d’Omaha, au niveau AAA.

Hosmer a rappliqué en septième, donnant suite à un simple de Christian Colon.

Dylan Covey (0-2) a été victime de six points et neuf coups sûrs en six manches et deux tiers.

Jason Vargas (4-1) a donné un point et cinq coups sûrs en six manches. Il affiche une brillante moyenne de 1,42.