NEW YORK — L’ex-quart des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick n’a toujours pas trouvé de poste dans la NFL, mais il distribue certains de ses vieux costumes à des personnes afin qu’elles puissent trouver du boulot.

Une vidéo et des photos diffusées sur les médias sociaux ont montré Kaepernick à l’extérieur d’un bureau de libération conditionnelle avec deux boîtes pleines de costumes taillés sur mesure. Un message publié sur Instagram dans le cadre de la campagne ‘Know Your Rights Camp’ orchestrée par Kaepernick indique que les costumes permettront aux demandeurs «d’être mieux outillés pour trouver un emploi» et «de vivre une vie plus productive».

Kaepernick est actif dans la lutte à la justice sociale, alors qu’il tente de trouver sa prochaine destination dans la NFL.

Sa décision de mettre un genou au sol pendant l’hymne national américain lors des matchs des 49ers la saison dernière a provoqué un débat aux quatre coins des États-Unis.