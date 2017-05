MUNICH — Le champion en titre Philipp Kohlschreiber a entamé la défense de son titre à l’Omnium BMW en disposant de l’invité norvégien Casper Ruud 6-4, 6-3, mardi.

Kohlschreiber a préservé deux des trois balles de bris offertes à Ruud, un tennisman âgé de 18 ans, et mis la table pour un duel de deuxième tour contre l’Argentin Horacio Zeballos.

Zeballos a vaincu l’Italien Andreas Seppi 5-7, 6-2, 7-5. Zeballos a atteint les demi-finales de l’Omnium de Barcelone, mais il y a plié l’échine devant l’Espagnol Rafael Nadal.

Le vétéran âgé de 33 ans, qui a gagné au tournoi sur la terre battue de Munich en 2007, 2012 et 2016, fait partie d’un groupe de six Allemands qui ont atteint le deuxième tour. Celui-ci est complété par Mischa Zverev, son frère cadet Alexander Zverev, le vétéran Tommy Haas, le qualifié Yannick Hanfmann et Jan-Lennard Struff.

Mischa Zverev a pris la mesure de Dustin Brown 6-4, 6-7 (4), 6-3, tandis que Struff a battu son compatriote Daniel Masur 6-3, 6-4.

Le Sud-Coréen Chung Hyeon et le qualifié argentin Guido Pella ont chacun défait des tennismen allemands pour poursuivre leur route. Chung l’a emporté 7-6 (10), 4-6, 6-3 contre Maximilian Marterer, tandis que Pella a éliminé Cedrik-Marcel Stebe 6-0, 6-2.

D’autre part, le Français Jérémy Chardy a infligé une défaite de 6-2, 6-4 au Slovaque Jozef Kovalik, le Roumain Marius Copil a défait le Brésilien Thiago Monteiro 4-6, 7-5, 6-4, et le Slovaque Martin Klizan est venu de l’arrière pour renverser l’Argentin Nicolas Kicker 4-6, 6-4, 6-3.