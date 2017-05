MONACO — Une bataille fascinante se dessine à l’horizon entre l’une des meilleures attaques et l’une des défensives les plus étanches du soccer européen, alors que s’affronteront Monaco et la Juventus de Turin mercredi dans le match aller de la série demi-finale de la Ligue des Champions de l’UEFA.

Monaco ne dérougit pas en attaque, avec 146 filets jusqu’ici cette saison. L’entraîneur-chef Leonardo Jardim est maintenant confronté à un défi beaucoup plus relevé dans sa manière d’échafauder son plan de match.

Lors des rondes éliminatoires précédentes, Jardim avait appliqué un plan de match spécifique afin d’imposer son style de jeu à Manchester City et au Borussia Dortmund — des équipes très agressives en attaque, mais beaucoup plus faibles en défensive. Il affichait une telle confiance en son attaque qu’il s’était même permis d’élaborer sur les objectifs de son club pendant les conférences de presse d’avant-match.

«Ils ont marqué une tonne de buts cette saison, a mentionné le gardien de la Juventus Gianluigi Buffon mardi lors d’une conférence de presse d’avant-match. J’ai beaucoup de respect pour Monaco, et peu importe ce qui se produira demain (mercredi), le match retour sera endiablé.»

L’attaque de Monaco est rythmée, talentueuse et puissante, et elle fait circuler le ballon à une vitesse hallucinante. Mais c’était aussi le cas du FC Barcelone, et le quintuple champion de la compétition a été tenu en échec dans chacun des matchs de la série quarts de finale contre la Juventus.

«L’expérience jouera en notre faveur, mais l’effectif de Monaco est jeune et très dynamique, a commenté Buffon, qui est âgé de 39 ans, par l’entremise d’un traducteur. Je me souviens d’avoir eu cette drôle de sensation de me sentir invincible lorsque j’étais jeune.»

Buffon admet toutefois que la pression sera sur la ‘Juve’ cette fois-ci.

«Il y a deux ans, lorsque nous avions atteint la finale contre le Barça, c’était inattendu, a dit Buffon. Mais cette saison, ce serait une conclusion logique à notre campagne, et c’est important qu’on garde ça en mémoire.»

Les deux clubs s’étaient affrontés en quarts de finale il y a deux ans, et la Juventus l’avait emporté 1-0 au total des buts. Monaco est beaucoup plus menaçant cette fois-ci.

«Jardim a fait un travail extraordinaire avec cette équipe, car il l’a poussée en demi-finale de la Ligue des Champions et au sommet du Championnat de France, devant le PSG, a rappelé l’entraîneur-chef de la Juventus Massimiliano Allegri. Monaco a connu une éclosion très rapide.»

Allegri s’est dit très confiant de pouvoir quitter le stade Louis II avec un ou deux buts marqués sur la pelouse française.

Pour Jardim, l’objectif sera de marquer plus de buts que la Juventus, afin de se bâtir un certain filet de sûreté; surtout que le club italien connaît présentement une série record de la Série A de 33 victoires à domicile et qu’il n’a pas perdu le moindre match à Turin en quatre ans en Ligue des Champions.

Lors des rondes éliminatoires précédentes, Monaco s’était d’abord retrouvé sur la pelouse adverse — le club français avait appliqué beaucoup de pression en réussissant trois buts contre City et Dortmund.

Il s’agira maintenant de voir si Monaco peut appliquer de la pression sur la Juventus.