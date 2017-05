TORONTO — Le joueur de centre Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, le défenseur Brent Burns, des Sharks de San Jose, et le centre Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, sont les trois finalistes en vue de l’obtention du trophée Ted Lindsay.

Cet honneur est remis annuellement au «joueur par excellence dans la LNH» tel que choisi par ses collègues de l’Association des joueurs de la Ligue nationale (AJLNH).

McDavid et Crosby sont également en lice pour le trophée Hart, remis au joueur le plus utile tel que voté par les membres de l’Association des chroniqueurs professionnels de hockey. Le troisième finaliste est le gardien Sergei Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus.

Lors des trois dernières saisons, le même joueur a raflé les deux trophées soit Patrick Kane, l’an dernier, le gardien Carey Price, en 2015, et Crosby, la saison précédente.

Burns est le premier défenseur depuis Chris Pronger en 1999-2000 à se classer parmi les trois finalistes. S’il est choisi, il deviendra seulement le deuxième défenseur dans l’histoire de la LNH, après Bobby Orr en 1974-75, à recevoir cet honneur.

Burns a pris part aux 82 matchs des Sharks et a dominé tous les défenseurs de la LNH aux chapitres des buts (29), des points (76), de la moyenne de points par match (0,93) et des buts gagnants (6). Il a de plus terminé au premier rang dans toute la ligue avec 320 tirs.

À sa deuxième saison dans la LNH, McDavid a dominé le circuit avec une récolte de 100 points (30 buts et 70 aides). Il a aidé les Oilers à se qualifier pour les séries éliminatoires pour une première fois depuis 2006.

De son côté, Crosby a terminé en tête du classement des buteurs avec 44 réussites, méritant du même coup le trophée Maurice-Richard pour une deuxième fois en carrière. Il a aussi conclu la campagne à égalité au deuxième rang des pointeurs en compagnie de Kane, des Blackhawks de Chicago, avec 89 points.

Crosby tentera de remporter le trophée pour la quatrième fois de sa carrière, ce qui lui permettrait de rejoindre Mario Lemieux au deuxième rang dans l’histoire de la LNH. Wayne Gretzky l’a gagné en cinq occasions.

Burns et McDavid n’ont encore jamais remporté cet honneur.

Le lauréat sera annoncé lors de la soirée de remise des trophées, le 21 juin à Las Vegas.