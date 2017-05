NEW YORK — Aaron Judge a frappé deux circuits et les Yankees de New York ont dominé les Blue Jays de Toronto 11-5, mardi.

Judge mène le baseball majeur avec 12 coups de canon. Le voltigeur de droite a produit 25 points, se classant deuxième de l’Américaine à ce chapitre.

Brett Gardner (deux fois) et Aaron Hicks ont aussi cogné la longue balle pour les New-Yorkais, qui ont marqué à chacune des quatre premières manches.

Gardner et Matt Holliday ont obtenu trois coups sûrs chacun, parmi les 16 des Yankees.

Masahiro Tanaka (4-1) a donné quatre points et huit coups sûrs en six manches et un tiers. Il a prévalu à ses quatre dernières sorties.

Du côté des Blue Jays, Steve Pearce a claqué deux circuits, un double et un simple. Toronto venait de signer des gains de 4-1, 3-1 et 7-1.

Les Jays ont eu 10 fois un ou des coureurs en position de marquer, mais leur seul coup sûr dans ce contexte a été un simple d’un point de Chris Coghlan, en cinquième.

Mat Latos (0-1) a été victime de sept points et 10 coups sûrs en quatre manches.

Marcus Stroman et CC Sabathia seront les lanceurs partants mercredi. Stroman a grandi à Long Island.