NASHVILLE — Ryan Ellis a marqué au début du troisième vingt et les Predators de Nashville ont filé vers un gain de 2-1 face aux Blues de St. Louis, mardi, prenant ainsi les devants 3-1 dans cette série de deuxième tour dans l’Ouest.

Ellis a fait 1-0 de l’enclave à 5:09, profitant d’une rondelle libre après un tir de Filip Forsberg, en avantage numérique. Ellis obtenait un point dans un septième match d’affilée.

James Neal a doublé l’avance à 13:03, avec un tir des poignets qui a battu Jake Allen au-dessus de l’épaule droite.

Avant cette réussite de Neal, les Preds étaient venus bien près d’ajouter à leur coussin en deux occasions. Un tir de Neal a d’abord touché la barre transversale, au milieu de l’engagement. Environ une minute plus tard, Viktor Arvidsson a fait dévier un tir sur le poteau.

Joel Edmundson a répliqué avec son troisième but des séries, avec 3:49 au cadran. St. Louis n’allait toutefois pas s’approcher davantage, malgré 2:22 avec un attaquant de plus et Allen au banc des siens.

Pekka Rinne a bloqué 32 tirs, tandis qu’Allen a stoppé 23 rondelles.

Depuis le début du bal printanier, les Predators sont invaincus en quatre matches à la maison.

La confrontation numéro cinq aura lieu vendredi soir, au Scottrade Center.

Nashville tentera alors d’accéder au troisième tour pour la première fois dans l’histoire de l’organisation.