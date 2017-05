INDIANAPOLIS — Le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso a réussi le test d’orientation des recrues à l’Indianapolis Motor Speedway mercredi, ce qui signifie qu’il pourra tenter de se qualifier pour l’Indianapolis 500 plus tard ce mois-ci.

Alonso a effectué 50 tours lors de la séance d’essais matinale, signant une vitesse de pointe de 219,654 mph. Il a mis moins de trois heures à franchir chacune des trois étapes du test auquel doivent se soumettre toutes les recrues, à l’occasion de sa première course en carrière sur un ovale.

«C’était amusant, c’était un bon début et j’ai atteint la vitesse que je voulais. Ç’a été un peu plus difficile d’atteindre la vitesse de pointe au début, mais en franchissant les diverses étapes tout s’est placé, a-t-il dit. En ce moment, tout va bien… Je crois que je peux maintenant m’attarder à la véritable tâche.»

L’Espagnol devait retourner en piste pendant cinq heures mercredi après-midi, mais la pluie est attendue.

Le pilote de la série IndyCar Marco Andretti a préparé la voiture no 29 de l’équipe Andretti Autosport et Alonso a effectué plusieurs tours, passant progressivement de 200 mph à près de 210 mph avant de rentrer aux puits.

«Il lui manque seulement 20 mph, a commenté le légendaire pilote d’IndyCar Mario Andretti. Il trouve ses repères. Il fait exactement ce qu’il doit faire. L’expérience qu’il a engrangée au fil des ans devrait l’aider, mais il y a toujours la fébrilité.»

L’Espagnol prévoit prendre part à l’Indianapolis 500 plus tard ce mois-ci et, l’espère-t-il, aux 24 heures du Mans éventuellement. Il convoite ce qui est surnommé la Triple Couronne en course automobile. Ça inclut le Grand Prix de F1 de Monaco, qu’il a déjà remporté. Pour espérer l’emporter à Indianapolis, il doit s’adapter à sa nouvelle voiture et apprendre de nouvelles techniques de pilotage.

«Fernando s’est joint à une équipe qui sait comment gagner, a expliqué Mario Andretti. Il est au bon endroit. Je crois qu’il ressent ce que je ressens en ce moment.»

Alonso, qui occupe le sixième rang de l’histoire de la F1 avec 32 victoires en carrière, a déjà roulé à Indianapolis, à l’époque où le circuit était configuré pour le Grand Prix de F1 des États-Unis. Il a patiemment attendu en bordure de piste que Mario Andretti effectue quelques tours pour préparer la voiture.

«Il faut seulement s’assurer que la voiture soit fiable, afin qu’il bâtisse sa confiance, a mentionné Marco Andretti alors qu’il s’extirpait de la voiture orange. Il devra apprendre sur le tas. Il pose les bonnes questions. Ça devrait bien aller. C’est un pilote de course. Je crois qu’il rentrera chez lui ce soir avec beaucoup de confiance. Il sera exténué après les essais d’aujourd’hui, ça c’est certain.»

Alonso pilote pour l’équipe McLaren en F1. Il est le sixième pilote de l’équipe Andretti Autosport à être inscrit pour l’Indy 500, en raison du partenariat avec Honda et McLaren. Le vétéran âgé de 35 ans a commencé sa préparation pour l’Indy dans un simulateur, où les murs sont moins intimidants et il y a moins de trafic en piste.