Quand des partisans des Red Sox ont traité de «nègre» le voltigeur des Orioles de Baltimore Adam Jones au Fenway Park, ils ont rappelé à tous l’héritage raciste de Boston.

La réputation de ville sportive raciste de Boston s’est développée pendant des dizaines d’années au cours desquelles les barrières de couleur ont été brisées, mais maintenues à la fois. Au cours de ces années, la quête de progrès et le climat racial tendu auquel le sport ne peut échapper se sont aussi entrechoqués.

Malgré les progrès effectués par ses équipes et la ville sur la question raciale, Boston doit toujours surmonter cette perception raciste.

«Boston a cette réputation, qui vient en partie d’une époque depuis longtemps révolue, qu’il y a plus de racisme dans les sports qui y sont pratiqués, a indiqué Richard Lapchick, directeur de l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport de l’Université du Centre de la Floride. Ce genre d’incidents (…), j’aurais pu m’attendre à voir cela à Boston il y a 25 ans.»

Jones a reçu une longue ovation mardi soir au moment de se présenter au marbre pour sa première présence au bâton, une situation à l’opposé de celle qu’il a décrite lundi. Il a alors indiqué que des partisans l’avaient traité de «nègre» et qu’il s’était fait lancer des arachides.

Les responsables de la sécurité du stade ont indiqué que 34 personnes ont été expulsées, mais seulement une pour langage abusif envers un joueur, et ont ajouté qu’il n’était pas possible de déterminer si Jones en était la cible. La police a mentionné que le lanceur d’arachides a été expulsé par la sécurité avant qu’il ne puisse être identifié.

Jones a estimé qu’il était temps de dénoncer cette situation après avoir été précédemment victime d’incidents semblables au Fenway Park au cours de sa carrière de 12 ans. Il a précisé qu’il s’agissait davantage de dénoncer le racisme que de pointer du doigt Boston ou ses partisans. Plusieurs joueurs noirs ont toutefois indiqué que Jones a décrit des événements dont ils sont régulièrement victimes.

«Vous vous faites crier des noms, traiter de «nègre», toutes sortes de choses quand vous jouez à Boston, a dit mardi le lanceur des Yankees de New York C.C. Sabathia. Nous le savons. Nous sommes 62 (Noirs dans le Baseball majeur) et nous le savons: quand vous allez à Boston, vous devez vous y attendre.»

Lapchick note que ces 62 joueurs — 7,7 pour cent — du Baseball majeur constituent le nombre le plus faible depuis que son institut compile les données.

Bien que les rivalités, comme celle entre les Orioles et les Red Sox, ne devraient pas automatiquement entraîner des incidents racistes, «pour certains Blancs américains, c’est souvent leur façon d’exprimer leur colère», note le sociologue de l’Université de Hartford Woody Doane.

«Plusieurs personnes utilisent toujours un épithète raciste», a dit Doane, qui étudie les sports, la société et la race.

Les stades peuvent également constituer un environnement où certaines personnes se sentent plus à l’aise d’exprimer des points de vue offensants, tandis que d’autres ne s’y sentent pas les bienvenus.

Les Noirs et les Latins sont plus nombreux à assister aux rencontres des Red Sox, mais ils demeurent une minorité, a noté Doane, qui assiste régulièrement aux matchs des Red Sox depuis 1963.

«C’est un espace blanc. Si vous êtes une personne de couleur au Fenway Park, vous sentez vraiment que vous faites partie de la minorité.»

Les Red Sox à la traîne

Les Celtics et les Bruins ont été des pionniers au basketball et au hockey dans les années 1950. Mais les Red Sox ont été la dernière équipe du Baseball majeur à mettre un Noir sur le terrain. Pumpsie Green a fait ses débuts au Fenway Park en 1959, soit plus de 12 ans après que Jackie Robinson eut joué pour les Dodgers de Brooklyn et après que Willie O’Ree eut foulé les glaces toutes blanches — littéralement — de la LNH. Les Red Sox ont levé le nez sur Robinson et ont aussi laissé tomber l’occasion de mettre Willie Mays sous contrat.

Les Celtics ont été la première équipe à repêcher un joueur noir, la première à avoir un cinq partant entièrement composé de joueurs noirs et la première à embaucher un entraîneur noir. Bill Russell a été parmi les premiers joueurs noirs de la ligue et parmi ses premiers champions, mais il n’a pas été adopté par les partisans au cours de sa carrière et il a gardé un goût amer de son passage à Boston pendant de nombreuses années, bien qu’il soit l’un de ses représentants les plus appréciés à présent.

Dans les années 1980, la rivalité entre la vedette blanche des Celtics Larry Bird et celle, noire, des Lakers de Los Angeles Magic Johnson a servi à elle seule à illustrer la division raciale qui régnait au sein de la NBA.

En 2012, certains partisans frustrés de la victoire des Capitals de Washington contre les Bruins en séries ont insulté, sur les réseaux sociaux, l’attaquant canadien noir Joel Ward. Dans un épisode de «Saturday Night Live» avant que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ne prennent part au Super Bowl, le comédien Michael Che a qualifié Boston de «ville la plus raciste que j’ai visitée».

Autant la ville que ses concessions sportives ont changé au cours des dernières années. Les Patriots ont eu un quart afro-américain partant pour la première fois de leur histoire l’an dernier. Les Red Sox comptent plusieurs joueurs afro-américains dans leur formation partante. Le garde des Celtics Isiah Thomas est le meneur de son club en séries de la NBA.

Le président des Red Sox, Sam Kennedy, a indiqué que le groupe de propriétaires a fait sa mission, en 2002, «de reconnaître le passé honteux des Red Sox» et sa réputation d’environnement hostile.

«Nous avons travaillé très fort pour changer cela. Nous voulons ouvrir le Fenway Park à tout le monde, a affirmé Kennedy. Tout le monde devrait se sentir confortable au Fenway Park, peu importe sa race, sa religion, son allégeance politique ou son orientation sexuelle.»

Les environs de Boston ont bien changé au fil des ans. La population de la ville est composée de Noirs à 25 pour cent, comparativement à 16 pour cent en 1970 et trois pour cent en 1940. Depuis 2000, au moins la moitié de la population de Boston est constituée de minorités visibles.

Kennedy, le maire Marty Walsh et le gouverneur du Massachusetts Charlie Baker ont tous rapidement condamné les incidents de lundi sur les réseaux sociaux. Tandis que Kennedy a parlé de gestes posés par «quelques ignorants», la conseillère municipale Ayanna Pressley a indiqué, par communiqué, que ces incidents «ont démontré aux yeux de tous le racisme dont certains de nos résidents sont victimes de façon régulière».

Il pourrait bien s’agir d’un signe des temps, souligne Lapchick.

«C’est un autre signal d’alarme pour indiquer que le racisme est encore bien vivant aux États-Unis. De penser qu’il n’y a pas de racisme dans les sports ou dans tout autre aspect de notre société serait bien naïf de la part du public. On y est par contre davantage confronté quand un incident de la sorte se produit dans un stade.»