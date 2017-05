ROME — Francesco Totti terminera son illustre carrière avec l’AS Roma à la fin de la présente saison, le mois prochain.

L’attaquant âgé de 40 ans aura l’opportunité d’occuper un rôle dans la direction du club pour lequel il a évolué tout au long de sa carrière, a mentionné le directeur sportif romain Ramon Rodriguez Verdejo mercredi.

Verdejo, qui est surnommé ‘Monchi’, s’attend à ce que Totti accepte ce rôle, qui lui avait été offert lorsque l’attaquant étoile avait accepté une dernière prolongation de contrat d’un an à titre de joueur.

En dépit de l’offre qui lui a été présentée, Totti pourrait choisir de poursuivre sa carrière ailleurs qu’à Rome.

Totti a joué pendant 25 ans pour Rome, soit depuis qu’il a été appelé en renfort en fin de match dans une victoire de 2-0 de l’AS Roma contre Brescia le 28 mars 1993.

Totti, qui a aussi gagné la Coupe du monde avec l’Italie en 2006, aurait pu décrocher plus qu’un seul titre en Série A, deux Coupes d’Italie et deux Super Coupes nationales avec l’AS Roma. Il a cependant refusé des offres plus lucratives afin de demeurer avec le club de son enfance.