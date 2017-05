NEW YORK — L’attaquant espagnol David Villa a accepté une prolongation de contrat d’un an du New York City FC, a révélé l’organisation de la Major League Soccer mercredi après-midi.

Villa, qui a été nommé le joueur par excellence de la MLS en 2016, empoche 5,61 millions $US cette saison.

Le vétéran âgé de 35 ans, qui a fait partie de l’équipe espagnole championne de la Coupe du monde en 2010, s’est joint au NYCFC en 2015 et a marqué 46 buts en 70 parties, dont cinq en sept matchs jusqu’ici cette saison.