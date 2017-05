WILMINGTON, N.C. — Dustin Johnson n’a pas perdu sa touche avec ses cocheurs.

Alors qu’il se trouvait à 107 verges du quatrième coup mercredi au Championnat Wells Fargo, son coup a rebondi très haut sur le vert avant de terminer sa course au fond de la coupe pour un aigle. La foule a explosé de joie, tandis que Johnson se contentait de sourire et d’utiliser le rebord d’une de ses chaussures pour faire disparaître la marque laissée par la tête de son bâton.

Ça en prend beaucoup pour agiter Johnson, mais beaucoup moins pendant une ronde pro-am.

«Je vais le prendre, a-t-il dit. Je vais prendre tous les bons coups que je peux effectuer. Je n’en ai pas frappé tant que ça dernièrement.»

Johnson n’a carrément pas frappé le moindre coup au Tournoi des Maîtres. Ce sujet est encore difficile à aborder avec lui, même si son dos ne le fait plus souffrir.

Le Championnat Wells Fargo est son premier tournoi depuis qu’il a vécu un bête accident à l’aube de la première ronde du Masters, le mois dernier. Johnson, qui venait tout juste de quitter le gymnase, était encore en pieds de bas lorsqu’il a descendu les marches de la maison qu’il louait afin de déplacer sa voiture.

Il a glissé alors qu’il ne lui restait que quelques marches à descendre et s’est solidement frappé le bas du dos, entraînant une imposante contusion. La douleur n’est d’ailleurs disparue que la semaine dernière. Johnson a tenté de s’échauffer le lendemain de l’accident à Augusta National et a décidé, quelques minutes avant le départ, d’abandonner.

Il est maintenant temps pour le golfeur no 1 au monde de retourner au boulot.

«Je me sens bien, a assuré Johnson. Je suis en santé, je ne peux me plaindre. De toute évidence, je n’ai pas pu pratiquer autant que j’aurais souhaité, mais je me sens bien physiquement. Je suis content d’être de retour et de pouvoir jouer.»

Johnson a mentionné qu’il n’avait pas joué de ronde complète jusqu’à il y a seulement 10 jours à sa résidence en Floride. Il s’est rendu à Disney World avec sa famille jeudi dernier — il a accompagné son fils âgé de 2 ans, Tatum, dans toutes les attractions —, s’est entraîné et a disputé neuf trous vendredi, avant d’être frappé de plein fouet par un virus qui l’a cloué au lit jusqu’à lundi.

Johnson a dit qu’il s’attendait à bien jouer, même s’il ignore où il se situera dans le peloton.

«Je connaissais une bonne séquence, je jouais le meilleur golf de ma carrière avant d’arriver à Augusta, a-t-il fait remarquer. Sauf que j’ai obtenu beaucoup plus de temps de repos que ce que j’aurais voulu. Néanmoins, j’ai l’impression d’avoir un bel élan. J’ai frappé quelques bons coups aujourd’hui. Mais nous devrons voir. Je n’ai pas joué tellement de rondes, et surtout pas de rondes compétitives depuis six semaines.»

Johnson saura donc cette semaine s’il peut poursuivre sa lancée pré-Masters, ou s’il doit recommencer de zéro.