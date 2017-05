VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver ont accordé un contrat d’une saison, à deux volets, au défenseur Andrey Pedan.

Âgé de 23 ans, Pedan a participé à 52 matchs avec les Comets d’Utica, dans la Ligue américaine. Il y a récolté cinq buts, cinq mentions d’aide et amassé 100 minutes de punition.

Le colosse de six pieds cinq pouces et 218 livres a fait ses débuts dans la LNH lors de la saison 2015-2016, avec les Canucks. Il a pris part à 13 matchs et écopé 18 minutes de punition.

Originaire de la Lituanie, Pedan est passé aux Canucks le 25 novembre 2014 dans une transaction avec les Islanders de New York. En retour, les Canucks ont cédé l’attaquant québécois Alexandre Mallet et un choix de troisième tour en 2016.

À l’origine, Pedan avait été un choix de troisième ronde des Islanders, 63e au total, en 2011.