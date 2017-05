MINNEAPOLIS — Les Athletics d’Oakland ont placé le nom du releveur Sean Doolittle sur la liste des blessés pour une période de dix jours en raison d’une blessure à l’épaule gauche qui l’ennuie depuis maintenant trois saisons.

La décision a été annoncée avant le match des Athletics contre les Twins du Minnesota, mercredi, et le gaucher de 30 ans est rentré à Oakland pour se soumettre à divers traitements.

Le gérant Bob Melvin ne s’attend pas à un retour rapide pour Doolittle, qui raté 121 matchs en 2015 et 59 rencontres en 2016 à cause de blessures à l’épaule.

Cette saison, Doolitle a effectué neuf présences au monticule et lancé pendant sept manches et deux tiers. Il affiche une moyenne de points mérités de 3,52 et a inscrit 11 retraits sur des prises.

Sa dernière sortie remonte à samedi, lors de laquelle il n’a effectué que cinq lancers après avoir bénéficié de trois jours de repos.