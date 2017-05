NEW YORK — Les Rangers sont passés par là.

Lors du premier tour, face au Canadien de Montréal, l’adversaire menait la série 2-1 avant le match numéro quatre à New York. Les Rangers ont remporté cette rencontre et ont prévalu en six matches.

Dans cette deuxième ronde en cours, face aux Sénateurs, c’est Ottawa qui a les devants 2-1 dans la confrontation. La série se poursuit à compter de jeudi soir, au Madison Square Garden.

«Nous étions dans la même situation contre Montréal et nous en sommes sortis vainqueurs, a confié le défenseur Brendan Smith. La route vers le même point a été différente, mais peu importe. C’est du déjà-vu et nous devons obtenir une grosse victoire.»

Les Rangers ont gagné le match précédent 4-1, propulsés par un but de Mats Zuccarello à 5:31 au premier vingt.

«Il a divers talents, mais son plus grand atout est sa nature compétitive, a dit l’entraîneur Alain Vigneault au sujet de Zuccarello, meneur de sa troupe avec 59 points en saison régulière. Il adore la notion de compétition. Il veut être sur la glace et jouer un rôle dans l’issue du match. C’est l’un de nos meilleurs joueurs.»

Les Sénateurs étaient déçus d’un premier engagement où ils ont été dominés 2-0 pour les buts et 15-5 pour les tirs.

«Nous n’étions tout simplement pas là, a dit l’entraîneur Guy Boucher. Mais eux oui. Ils ont été exceptionnels.»

«Les Rangers remportaient les batailles pour la rondelle, a ajouté l’attaquant Alex Burrows. Ils bloquaient des tirs, ils faisaient toutes les bonnes choses qui mènent à la victoire. Si nous voulons rentrer à Ottawa en avance 3-1, nous allons devoir être aussi intenses qu’eux.

Les Sénateurs s’attendent à ce que les Rangers restent tout aussi inspirés, à l’approche du quatrième match.

«Nous devons amorcer le match en même temps qu’eux, sans quoi nous n’aurons aucune chance, a dit Boucher. Il est hautement probable qu’ils vont avoir le même sentiment d’urgence que dans le troisième match.»

L’attaquant Bobby Ryan des Sénateurs, blessé au bas du corps au troisième vingt, devrait être assez rétabli pour jouer. Zack Smith (haut du corps) est un cas plus incertain. Quant au défenseur Chris Wideman et à l’attaquant Tom Pyatt, ils pourraient être de nouveau en uniforme.

Les Rangers ont prévalu à leurs trois dernières rencontres à domicile. En saison régulière, ils étaient en arrière de peloton à ce niveau (21-16-4).

«Nous serons devant notre public, mais nous devons toujours garder en tête que les Sénateurs mènent la série 2-1, a dit le défenseur et capitaine des Rangers, Ryan McDonagh. Il faudra s’assurer d’établir le tempo et de bien exécuter les jeux, tout en se montrant difficiles à affronter.»