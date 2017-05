BOSTON — Le lanceur partant Kevin Gausman, des Orioles de Baltimore, a été expulsé en deuxième manche du match de mercredi après avoir atteint le frappeur Xander Bogaerts des Red Sox de Boston.

Il s’agit du plus récent incident ayant transformé les duels entre ces deux équipes de la section Est de la Ligue américaine en une rivalité presque explosive.

Quelques heures après une téléconférence lors de laquelle Joe Torre, l’officier en chef du Baseball majeur, a lancé un message comme quoi les choses devaient cesser, Gausman a atteint Bogaerts à la hanche avec son 20e Ttir de la rencontre.

Plutôt que d’émettre l’avertissement habituel, Sam Holbrook, l’officiel derrière le marbre et le chef d’équipe du quatuor d’arbitres, a immédiatement expulsé Gausman.

Le gérant des Orioles, Buck Showalter, est sorti en courant de l’abri pour dénoncer la situation, et Gausman semblait dire qu’il avait lancé une balle courbe qui n’avait pas courbé. Le lancer, dont la vitesse a été calculée à 76,6 m/h, a atteint Bogaerts à la hanche.

Il n’a pas été possible de savoir si les arbitres avaient reçu la directive du Baseball majeur d’expulser tout lanceur qui allait atteindre un frappeur.

La bisbille s’est développée au même moment où la ville de Boston a affiché son soutien à l’endroit du voltigeur Adam Jones, des Orioles, qui a déclaré avoir été victimes de propos racistes au Fenway Park lundi soir. La direction des Red Sox a présenté ses excuses, tout comme le maire de Boston et le gouverneur de l’État du Massachusetts, et les joueurs des Red Sox se sont portés à la défense de Jones.

Lorsque Jones s’est présenté à la plaque pour la première fois du match, le soir suivant, il a reçu une longue et bruyante ovation de la part des spectateurs. Mais la situation a rapidement tourné au vinaigre pour le frappeur suivant lorsque le partant des Red Sox, Chris Sale, a lancé derrière les genoux du troisième-but Manny Machado. Celui-ci a riposté en émettant des commentaires acerbes après la rencontre.

Ce nouvel incident a mené à la téléconférence, mercredi après-midi, à laquelle ont participé les gérants des deux équipes, le président des opérations baseball des Red Sox, Dave Dombrowski, et le directeur général des Orioles, Dan Duquette.

Selon John Farrell, le gérant des Red Sox, Torre a demandé aux deux équipes de se calmer, mais n’a pas émis d’avertissements dans l’éventualité où un lanceur atteindrait un frappeur adverse.

En cinquième manche du match de mercredi, Jones a été expulsé à son tour après avoir fendu l’air sur une troisième prise. Jones était mécontent du fait que Holbrook avait appelé une prise sur un tir précédent.

Duquette, de son côté, a dit souhaiter que Sale soit suspendu.

«C’est sûr que je suis inquiet pour mes joueurs, mais nous ne pouvons permettre aux lanceurs de viser les frappeurs», a-t-il déclaré aux journalistes dans l’abri des Orioles avant le début du match.

Adversaires de longue date de la section Est de la Ligue américaine, la rivalité entre les Red Sox et les Orioles n’a jamais mérité l’attention ou l’animosité qui ont marqué les duels entre les Red Sox et les Yankees de New York. Mais le niveau d’hostilité a grimpé d’un cran le 21 avril lorsque Machado a cramponné le deuxième-but Dustin Pedroia avec une glissade tardive.

Deux jours plus tard, le releveur Matt Barnes a lancé une balle rapide derrière la tête de Machado. Le lancer de Barnes a frappé le bâton du troisième-but des Orioles. L’artilleur des Red Sox a été suspendu pendant quatre matchs.

Lors du premier match de la série de quatre, lundi, le droitier Dylan Bundy, des Orioles, a atteint Mookie Betts près de la hanche gauche avec une balle rapide. Sale a enchaîné avec son lancer vers Marchado mardi.

«Je n’ai plus de respect pour cette organisation», a lancé Machado après le match.

Ces commentaires n’ont pas semblé secouer Sale.

«Peu importe. Je n’en perdrai pas le sommeil.»