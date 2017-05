CINCINNATI — Billy Hamilton a mis fin à l’une des plus longues disettes sans coup de circuit grâce à une claque de trois points, Devin Mesoraco a frappé son premier en plus de deux ans, et les Reds de Cincinnati ont écrasé les Pirates de Pittsburgh 7-2 mercredi soir.

Les Reds ont remporté cinq de leurs six affrontements contre leurs rivaux de la rivière Ohio.

Eugenio Suarez a amorcé l’explosion des Reds avec un circuit de trois points dès la première manche contre Jameson Taillon (2-1).

Hamilton a frappé son premier circuit depuis le 28 juin — une séquence de 319 présences, la troisième plus longue du genre dans les Ligues majeures — tout juste à l’intérieur du poteau de démarcation du champ droit.

Mesoraco, inactif pendant la majeure partie des deux dernières saisons, a cogné son circuit en sixième manche contre Trevor Williams.

Rookie Davis (1-1) s’est maintes fois sorti d’impasse et il a signé sa première victoire en carrière dans les Ligues majeures. En cinq manches, il a donné quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Diamondbacks 1 Nationals 2

Ryan Zimmerman a obtenu deux coups sûrs, incluant un double qui a produit le point victorieux en sixième manche, et les Nationals de Washington ont arraché une victoire de 2-1 aux Diamondbacks de l’Arizona.

Quelques heures après avoir été nommé le joueur du mois dans la Ligue nationale en avril, Zimmerman a connu un sixième match consécutif avec au moins deux coups sûrs. Il a frappé en lieu sûr lors de chacune de ses dix dernières rencontres.

Le lanceur partant Gio Gonzalez a fait marquer l’autre point des Nationals à l’aide d’un roulant, en troisième manche.

Jacob Turner (1-0) a pris la relève de Gonzalez au monticule à compter de la sixième manche. Il n’a accordé que deux coups sûrs tout en retirant quatre frappeurs au bâton.

Malgré le fait qu’il ait amassé dix retraits au bâton contre l’équipe qui l’a repêché et qui lui a accordé un contrat en 2010, Robbie Ray (2-2) a subi le revers. Il a alloué deux points et quatre coups sûrs en six manches.

Dans la défaite, les Diamondbacks ont établi un record des Ligues majeures en connaissant un neuvième match de suite avec au moins dix retraits sur des prises.