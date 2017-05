PITTSBURGH — Les Penguins de Pittsburgh ont trouvé le moyen de survivre malgré l’absence de leur vedette Sidney Crosby.

Marc-André Fleury a repoussé 36 rondelles et l’attaquant recrue Jake Guentzel a profité d’un bond favorable pour inscrire son huitième but des séries, et les champions en titre de la Coupe Stanley ont défait les Capitals de Washington 3-2 mercredi soir.

Les hommes de Mike Sullivan détiennent une avance de 3-1 dans leur série demi-finale de l’Association Est et pourraient pousser Alex Ovechkin et compagnie vers des vacances hâtives dès samedi dans la capitale des États-Unis.

Dans la victoire, Justin Schultz a fait vibrer les cordages dans un deuxième match consécutif et Patric Hornqvist a ajouté son troisième filet des séries.

La réplique des Capitals est venue de la part d’Evgeny Kuznetsov et de Nate Schmidt. Le gardien Braden Holtby a terminé sa soirée de travail avec 15 arrêts.

Quant à Crosby, victime d’une commotion cérébrale lors du troisième duel de la série, lundi, il est absent pour une période indéterminée.