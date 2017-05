CINCINNATI — Joey Votto a cogné deux doubles, a produit deux points et croisé le marbre à deux reprises, permettant à Tim Adleman et aux Reds de Cincinnati de venir à bout des Pirates de Pittsburgh 4-2, jeudi après-midi.

Adam Duvall a poussé Votto au marbre à deux reprises, alors que les Reds se dirigeaient vers une quatrième victoire en cinq matchs. La formation de l’Ohio présente une fiche de 6-1 contre les Pirates cette saison.

Gift Ngoepe et Francisco Cervelli ont frappé un double d’un point chacun pour les Pirates, qui ont subi une quatrième défaite en cinq parties.

Adleman (1-1), qui a établi des sommets personnels en allouant huit coups sûrs et cinq points mérités à son dernier départ contre les Cardinals de St. Louis, a rebondi et limité l’adversaire à six coups sûrs et deux points en six manches au monticule.

Michael Lorenzen a été parfait pendant deux manches en relève. Raisel Iglesias a grimpé sur la butte en neuvième et signé son cinquième sauvetage de la campagne.

Ivan Nova, le lanceur par excellence de la Nationale au mois d’avril, a encore connu des ennuis contre les Reds. Après avoir accordé huit coups sûrs en six manches dans un revers de 9-2 contre les Reds le 12 avril, Nova (3-3) a concédé 10 coups sûrs et quatre points en six manches cette fois-ci.

Diamondbacks 2 Nationals 4

Après avoir connu sa pire sortie de la saison, Max Scherzer a retiré un sommet en 2017 de 11 frappeurs au bâton et les Nationals de Washington ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 4-2, jeudi.

Scherzer (4-2) a accordé un point et deux coups sûrs en sept manches de travail. Il a aussi frappé deux coups sûrs en trois présences au bâton, poussant même un coureur au marbre à la suite d’un simple à l’avant-champ en deuxième manche qui n’a pu être maîtrisé par le lanceur Braden Shipley.

Le lauréat du trophée Cy Young dans la Nationale a retiré les trois frappeurs sur des prises en quatrième et septième manches — les deux seules au cours desquelles il a alloué un coup sûr. Il a accordé une longue balle à Jake Lamb en septième.

Matt Albers a lancé en huitième, Joe Blanton a offert un circuit à Paul Goldschmidt en neuvième et Enny Romero a scellé l’issue de la rencontre pour signer son deuxième sauvetage en carrière dans les Ligues majeures. Les Nationals ont gagné cette série de trois rencontres et conclu leur séjour à domicile avec une fiche de 3-3.

Shipley (0-1), qui a effectué son premier départ dans le Baseball majeur, a cédé trois points, cinq coups sûrs et six buts sur balles en quatre manches sur la butte.

Anthony Rendon a claqué un double de deux points en troisième manche.