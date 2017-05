PARIS — Les responsables d’Équipe Canada ont nommé le centre Claude Giroux, des Flyers de Philadelphie, au poste de capitaine de la formation qui visera un troisième titre d’affilée au Championnat du monde de hockey sur glace.

Ses adjoints seront Matt Duchene, de l’Avalanche du Colorado, Ryan O’Reilly, des Sabres de Buffalo, ainsi que le défenseur québécois Marc-Édouard Vlasic, des Sharks de San Jose.

Duchene et O’Reilly ont tous deux contribué aux triomphes d’Équipe Canada en 2015 et 2016, tandis que Vlasic a remporté la Coupe du monde de hockey, en septembre, aux côtés de Giroux, Duchene et O’Reilly.

«Notre équipe regorge de leadership, et plusieurs joueurs auraient pu porter une lettre (sur leur chandail)», a déclaré l’entraîneur-chef Jon Cooper, qui dirige le Lightning de Tampa Bay dans la LNH. Ce groupe sera dirigé par notre capitaine Claude Giroux, qui a aidé Équipe Canada à monter sur le podium lors de plusieurs tournois internationaux.»

Giroux a remporté l’or avec le Canada au Championnat mondial junior 2008 et au Championnat mondial 2015 de l’IIHF. Originaire de Hearst, en Ontario, Giroux a été capitaine des Flyers de Philadelphie au cours des cinq dernières saisons après avoir été leur capitaine adjoint pendant une saison.

En plus de ses deux médailles d’or aux Championnats mondiaux de 2015 et 2016, Duchene a remporté l’or avec le Canada au Championnat mondial des moins de 18 ans en 2008, aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 et à la Coupe du monde de hockey 2016. Champion de la Coupe Spengler 2012, Duchene est capitaine adjoint de l’Avalanche du Colorado et il a été capitaine adjoint d’Équipe Canada au Mondial 2016.

O’Reilly reprend son rôle de capitaine adjoint d’Équipe Canada au Mondial après avoir porté un « A » au Championnat mondial 2016 de l’IIHF. Deux fois médaillé d’or au Mondial (2015, 2016), O’Reilly est aussi capitaine adjoint des Sabres de Buffalo et il a récemment représenté le Canada à la Coupe du monde de hockey 2016, remportant le tournoi.

Le Canada amorcera le Championnat mondial ce vendredi, contre la République tchèque. La ronde préliminaire se déroulera jusqu’au mardi 16 mai. Les matchs pour les médailles de bronze et d’or auront lieu le dimanche 21 mai.