MINNEAPOLIS — Jharel Cotton a retiré neuf frappeurs sur des prises en six manches, Ryon Healy a claqué sa quatrième longue balle de la saison et les Athletics d’Oakland ont disposé des Twins du Minnesota 8-5, jeudi.

Cotton (3-3) a accordé trois points et trois coups sûrs, Stephen Vogt a frappé deux coups sûrs et produit deux points et les Athletics ont évité le balayage de la série de trois rencontres.

Santiago Casilla a fait fendre l’air à Miguel Sano alors que les buts étaient remplis en neuvième manche pour signer son cinquième sauvetage en six tentatives.

Kyle Gibson (0-4) a distribué quatre points, huit coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches au monticule. Les Twins ont remplacé leur voltigeur de centre Byron Buxton en sixième manche après qu’il soit entré en collision avec la clôture en effectuant un attrapé.

White Sox 8 Royals 3

Derek Holland a accordé trois coups sûrs avant de céder sa place sur la butte en septième manche, Jose Abreu et Matt Davidson ont étiré les bras aux dépens d’Ian Kennedy et les White Sox de Chicago ont défait les Royals de Kansas City 8-3 pour partager les honneurs de cette série de quatre rencontres.

Holland (3-2) a quitté le monticule après deux retraits en septième manche après avoir alloué deux points, dont un seul a été mérité. Il a aussi fait fendre l’air à sept frappeurs et n’a offert qu’un but sur balles à son plus récent départ de qualité à Chicago.

Le gaucher a permis deux points mérités ou moins à ses six premières sorties de la saison.

Kennedy (0-3) a concédé cinq points, six coups sûrs et un but sur balles avant de quitter la partie en raison d’une élongation aux muscles ischio-jambiers, après un retrait en cinquième. L’état de santé de Kennedy sera réévalué vendredi, ont précisé les Royals.

Kennedy a connu des ennuis dès le départ, allouant un simple après un retrait à Melky Cabrera et un circuit de 427 pieds à Abreu. Davidson a ajouté une claque en solo qui a abouti dans les fontaines du champ gauche en deuxième manche.

Rangers 10 Astros 4

Les Rangers du Texas ont marqué quatre points dès la première manche pour filer vers un gain de 10-4 aux dépens des Astros de Houston, stoppant ainsi une série de quatre revers.

Rougned Odor a donné le ton avec son cinquième circuit de la saison, comme deuxième frappeur de la rencontre. Joey Gallo a ajouté un simple d’un point et Mike Napoli a envoyé deux coureurs au marbre avec un double.

Gallo a fourni une longue balle plus tard dans le match, tout comme Elvis Andrus.

A.J. Griffin (3-0) a retiré sept frappeurs au bâton en cinq manches, accordant deux points et six coups sûrs.

Chez les Astros, Marwin Gonzalez a cogné un autre circuit, son cinquième depuis quatre matches.

Joe Musgrove (1-3) a donné cinq points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches. Les Astros avaient gagné leurs quatre dernières rencontres.