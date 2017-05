LONDRES — La Russie se prépare à déposer sa candidature pour organiser de nouveau des Jeux olympiques, admet Vladimir Poutine.

Le président russe a confié à l’historien des Jeux olympiques David Miller dans un entretien exclusif que son pays dispose d’une panoplie de villes potentielles prêtes à accueillir des Jeux d’été, pas seulement Moscou.

Il a évidemment nommé Sotchi, mais aussi Saint-Pétersbourg et «peut-être Kazan».

Poutine a aussi discuté de l’enjeu du dopage dans son pays, déclarant que la Russie avait fait des pas «irréversibles» vers une réforme des procédures antidopage.

Outre Sotchi en 2014, Moscou a accueilli les Jeux olympiques de 1980. Ces jeux avaient cependant été assombris par le boycottage des Américains. L’Union soviétique avait à son tour boycotté les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.

Plus tard cette année, le Comité international olympique (CIO) votera sur l’identité de la ville qui organisera les Jeux de 2024. Los Angeles et Paris sont en lice, et le président du CIO Thomas Bach — qui éprouve de la difficulté à trouver des villes candidates en raison de l’explosion des coûts d’organisation — a suggéré qu’une ville accueille ceux de 2024, et l’autre ceux de 2028.

Les deux villes candidates ont déjà indiqué qu’elles souhaitaient organiser uniquement les Jeux de 2024, ce qui pourrait ouvrir la porte à une ville russe pour 2028.