BOSTON — Kevin Stevens, un ancien coéquipier de Mario Lemieux avec les Penguins de Pittsburgh, s’est vu imposer une probation de trois ans et une amende de 10 000$ pour son rôle dans la vente illégale de médicaments antidouleur.

Stevens, qui avait plaidé coupable en décembre, a reçu sa peine jeudi à Boston.

Originaire du Massachusetts, l’ex-hockeyeur de 52 ans a été arrêté en 2015 à un feu de circulation alors qu’il se trouvait en possession de 175 pilules. Selon les procureurs de la poursuite, il fournissait ces pilules à un autre individu qui les revendait.

Stevens a présenté ses excuses à la cour jeudi. Son avocat a expliqué que Stevens avait reçu une prescription d’oxycodone à la suite d’une grave blessure survenue pendant un match en 1993, et dont il ne s’est jamais rétabli.

Entre 1990 et 1994, à la gauche de Lemieux, Stevens a marqué 190 buts et totalisé 408 points. Il a notamment connu des campagnes consécutives de 54 et 55 buts et des saisons de 123 et 111 points. Il a contribué aux conquêtes de la coupe Stanley des Penguins en 1991 et en 1992.

Il a aussi joué avec les Bruins de Boston, les Flyers de Philadelphie, les Rangers de New York et les Kings de Los Angeles.

En 15 saisons dans la LNH, Stevens a inscrit 329 buts et 726 points.