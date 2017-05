PITTSBURGH — Sidney Crosby s’est entraîné avec ses coéquipiers des Penguins de Pittsburgh vendredi matin, mais son statut demeure incertain en vue du cinquième match de la demi-finale de l’Association Est contre les Capitals de Washington samedi.

Il s’agit d’une autre nouvelle positive pour Crosby qui, jeudi, avait patiné sans prendre part à un entraînement complet.

Le capitaine des champions en titre de la coupe Stanley a été victime d’une commotion cérébrale après avoir reçu un coup à la tête du défenseur Matt Niskanen lundi soir.

Il s’agirait de sa quatrième commotion cérébrale depuis son entrée dans la LNH.

Niskanen a écopé une pénalité de cinq minutes et une inconduite de partie, mais a affirmé qu’il s’agissait d’un geste accidentel et qu’il n’avait pas l’intention de blesser Crosby. La LNH a accepté l’explication de Niskanen et ne l’a pas réprimandé davantage.

Crosby n’a pas pris part à la quatrième rencontre, mercredi, que les Penguins ont gagnée 3-2 pour se donner une avance de 3-1 dans la série.

L’attaquant des Penguins Conor Sheary, victime d’une commotion cérébrale lors du troisième match, était également de retour à l’entraînement vendredi.

Quant au gardien Matt Murray, il s’est entraîné en solitaire vendredi.

Murray est inactif depuis qu’il a été victime d’une blessure au bas du corps, survenue avant le match inaugural de la série de premier tour contre les Blue Jackets de Columbus.