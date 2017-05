MÉXICO — La Canadienne Brooke Henderson a effacé un déficit de deux trous après la première moitié de parcours et elle a atteint la troisième ronde du tournoi par trou Lorena Ochoa, présenté à Mexico.

Troisième tête de série de la section Lorena Ochoa, Henderson a inscrit quatre oiselets sur le neuf de retour et elle a vaincu l’Américaine Ryann O’Toole 2 et 1 vendredi matin.

Henderson est la seule canadienne encore en lice à ce tournoi, à la suite des défaites de la Québécoise Maude-Aimée Leblanc et de l’Ontarienne Alena Sharp jeudi.

O’Toole, qui avait causé une certaine surprise jeudi en défaisant sa compatriote Austin Ernst 2 et 1, avait pris l’avance sur sa rivale de 19 ans grâce à des oiselets consécutifs aux huitième et neuvième trous.

Henderson, qui avait eu besoin de 20 trous jeudi, a amorcé sa poussée au 12e trou et elle a égalé le match deux trous plus tard. La Canadienne a pris les devants dès le 15e trou et a mis fin au match avec un autre oiselet, sur le 17e vert.

En troisième ronde samedi matin, Henderson affrontera la gagnante du duel entre la Chinoise Shanshan Feng, deuxième tête de série de sa section, et l’Australienne Sarah Jane Smith.

Leur match était égal après 20 trous.