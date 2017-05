ST. PETERSBURG, Fla. — Le lanceur Marcus Stroman des Blue Jays de Toronto effectuera son prochain départ lundi soir face aux Indians de Cleveland, a annoncé le gérant John Gibbons.

Stroman a quitté après trois manches, sa plus courte sortie en trois ans, lors de la défaite de 8-6 des Blue Jays contre les Yankees de New York, mercredi, après avoir ressenti des raideurs au niveau de l’aisselle droite.

Selon Gibbons, Stroman a fait savoir qu’il se sentait bien et qu’il sera prêt.

Élu joueur le plus utile à son équipe après avoir aidé les États-Unis à remporte la Classique mondiale de baseball, Stroman a donné cinq points et six coups sûrs. Le 15 août 2014, Stroman n’avait eu le temps que d’inscrire deux retraits contre les White Sox de Chicago avant de se voir montrer le chemin des douches.

Derniers dans la section Est de la Ligue américaine, les Blue Jays doivent aussi se débrouiller sans les lanceurs partants Aaron Sanchez (ongle d’un doigt cassé) et J.A. Happ (douleurs au coude). Ils sont aussi privés du joueur de troisième but Josh Donaldson (mollet droit) et de l’arrêt-court Troy Tulowitzki (ischio-jambier droit).

Sanchez doit se soumettre à une session d’entraînement dimanche et participer à un camp d’entraînement prolongé mardi. Happ peut lancer la balle, mais n’a pas encore essayé à partir d’un monticule.

Quant à Donaldson et Tulowitzki, Gibbons s’attend à les voir reprendre leur place lors du prochain séjour à domicile des Blue Jays, qui s’amorcera lundi.