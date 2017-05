THE WOODLANDS, Texas — Tom Lehman a remis une carte de 64 (moins-8) et il s’est emparé de la première place à l’Invitation Insperity du circuit des Champions de la PGA, vendredi.

Kirk Triplett et Jay Haas ont quant à eux joué 67 et ils se retrouvent à égalité au deuxième échelon. En vertu d’une ronde de 68, John Daly, Mark Brooks, Russ Cochran et Paul Goydos accusent quatre coups de retard sur Lehman.

Le meneur au classement général de la coupe Schwab, Bernhard Langer, fait partie d’un groupe de cinq golfeurs qui montrent un pointage cumulatif de moins-3.

De retour d’une intervention chirurgicale au genou droit, Lehman avait remporté la Classique Tucson Conquistadores, en mars, pour signer une 10e victoire chez les séniors.

Lehman a atteint 12 des 14 allées à The Woodlands et il n’a eu besoin que de 24 coups roulés pour conclure sa plus basse ronde de l’année. Il a effectué six oiselets sur le deuxième neuf, dont un lors des quatre derniers trous.

Le champion en titre de l’événement, Jesper Parnevik, a inscrit un 71 à sa carte.

Stephen Ames est le seul Canadien à prendre part à ce tournoi et il a joué 74. Il se retrouve à égalité au 57e rang, à plus-2.