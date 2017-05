ST. PETERSBURG, Fla. — Kendrys Morales a claqué deux circuits et produit cinq points, aidant les Blue Jays de Toronto à effacer un retard de trois points avant de vaincre les Rays de Tampa Bay 8-4, vendredi.

Morales a cogné une longue balle de deux points en septième avant d’ajouter une claque de trois points contre Jumbo Diaz (0-2) lors d’une poussée de cinq points des Blue Jays en huitième.

Justin Smoak a ajouté un circuit en solo en huitième et a produit deux points pour les Blue Jays, qui ont évité de devenir la première équipe des Ligues majeures à atteindre le plateau des 20 défaites cette saison (10-19). La victoire est allée au dossier d’Aaron Loup (1-0), qui a limité les Rays à un seul point lors d’une situation avec les buts remplis et aucun retrait en septième.

Daniel Robertson et Derek Norris ont frappé des circuits du côté des Rays. Chris Archer a retiré 11 frappeurs sur des prises en plus de six manches au monticule.