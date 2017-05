WILMINGTON, N.C. — Francesco Molinaro est retourné sur les allées dans de meilleures conditions de jeu et a réussi deux oiselets pour remettre une carte de 72 (la normale) et se forger une avance d’un coup en tête au Championnat Wells Fargo.

La deuxième ronde a été complétée samedi matin puisque le jeu avait été interrompu pendant trois heures la veille en raison de la pluie.

Dustin Johnson s’est finalement qualifié pour les rondes du week-end. Il participe à un premier tournoi depuis qu’une chute dans les escaliers l’a forcé à rater le Tournoi des Maîtres. Il a inscrit deux bogueys en fin de ronde et a signé une carte de 75.

Molinari se retrouve à moins-6 après 36 trous.

Le couperet a été installé à plus-1, laissant peu de marge d’erreur pour continuer le tournoi. Il y a habituellement environ 10 coups entre le meneur et le couperet et la course risque donc d’être très intéressante au cours du week-end à Eagle Point.

Nick Taylor, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, et Brad Fritsch, d’Ottawa, se sont qualifiés pour les rondes du week-end. David Hearn, de Brantford, en Ontario, a été éliminé.