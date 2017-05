TORTOLI, Italie — L’Allemand André Greipel a remporté la deuxième étape du Giro d’Italia au sprint, samedi, et a hérité du maillot rose de meneur pour une première fois en carrière.

Greipel a devancé Roberto Ferrari au fil d’arrivée à la fin du parcours de 221 kilomètres entre Olbia et Tortoli. Il a franchi la distance en un peu plus de six heures.

Jasper Stuyven a pris le troisième rang lors d’une autre journée marquée par de forts vents.

Michael Woods, d’Ottawa, a pris le 71 rang, avec le même temps que Greipel au sein du groupe de tête. Svein Tuft, de Langley, en Colombie-Britannique, s’est classé 137e à 1:12 du vainqueur.

Woods se retrouve au 61e rang du classement général, tandis que Tuft occupe le 149e échelon.

La troisième étape sera présentée dimanche. Les cyclistes franchiront 148 kilomètres entre Tortoli et Cagliari lors de la dernière manche en Sardaigne. Une journée de congé est à l’horaire lundi pour permettre le déplacement des équipes vers la Sicile.

Le Giro prendra fin le 28 mai.