WASHINGTON — Le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby a passé avec succès un examen pour vérifier son état de santé après avoir subi une commotion cérébrale et il pourrait participer au match no 5 face aux Capitals de Washington, samedi.

L’entraîneur des Penguins Mike Sullivan a affirmé samedi que Crosby se sentait bien depuis quelques jours. Il a ajouté que l’ailier Conor Sheary pourrait aussi être en uniforme, lui qui a aussi passé avec succès le même test que Crosby.

Crosby a encaissé un coup à la tête lors du match no 3, lundi à Pittsburgh, et il a raté le quatrième match, mercredi. Il avait patiné jeudi et participé à un entraînement régulier avec ses coéquipiers vendredi.

Crosby n’a pas participé à l’entraînement matinal des Penguins samedi, mais Sullivan a mentionné qu’il pourrait être en uniforme en soirée.

Crosby a inscrit deux buts et deux aides en trois matchs dans la série face aux Capitals. Les Penguins mènent la série 3-1.