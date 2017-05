ISTAMBOUL — Le Canadien Milos Raonic a atteint la finale du tournoi d’Istanbul grâce à une victoire de 6-2, 6-3 contre le Serbe Viktor Troicki, samedi.

Raonic, de Thornhill, en Ontario, a réussi cinq as et a eu besoin de seulement 65 minutes pour achever son rival et cinquième tête de série.

Favori du tournoi et sixième au classement mondial, Raonic retrouvera en finale le Croate Marin Cilic. Ce dernier a vaincu l’Argentin Diego Schwartzman 6-1, 7-6 (7) lors des demi-finales.

Cilic, huitième raquette mondiale, visera un 17e titre en carrière et un premier en 2017. Pour sa part, Raonic tentera de mettre la main sur un neuvième titre en carrière, son premier depuis janvier 2016, quand il avait triomphé à Brisbane.

Raonic a perdu en finale à Delray Beach, plus tôt cette année.

Cilic et Raonic ont croisé le fer à deux reprises au cours de leur carrière et ils ont signé une victoire chacun. Cilic avait eu le meilleur en 2011 à Valence et Raonic avait eu sa revanche en 2013 à Indian Wells.