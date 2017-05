MINNEAPOLIS — Rick Porcello a été très efficace pendant sept manches et il a obtenu l’aide de son attaque pour une première fois depuis le premier match de la saison, permettant aux Red Sox de Boston d’écraser les Twins du Minnesota 11-1, samedi soir.

Après avoir égalé son total de défaites de la saison dernière en moins d’un mois, le récipiendaire du trophée Cy Young de l’Américaine a finalement eu l’occasion d’effectuer ses lancers alors que les Red Sox étaient en avance. Ceux-ci ont profité d’une erreur en deuxième manche pour inscrire huit points après deux retraits.

Porcello (2-4) s’est par la suite occupé de malmener les frappeurs des Twins, allouant un point, sur un circuit de Robbie Grossman, et sept coups sûrs tout en retirant six adversaires au bâton.

Chris Young a mené l’attaque des Red Sox en claquant deux longues balles. Xander Bogaerts, Andrew Benintendi et Sandy Leon ont tous placé trois balles en lieu sûr et Dustin Pedroia a produit trois points dans la victoire.

Nick Tepesch (0-1) a concédé sept points, dont six non mérités, à sa première apparition dans les Majeures depuis juin et seulement sa deuxième depuis 2014.

Indians 3 Royals 1

Carlos Santana et Francisco Lindor ont tour à tour frappé un circuit en neuvième manche pour mener les Indians de Cleveland vers un gain de 3-1 contre les Royals de Kansas City.

Kelvin Herrera (1-1) a été la victime de ces deux longues balles, qui sont survenues dans l’intervalle de trois lancers. Santana a envoyé la balle au champ centre-droit et Lindor a claqué un huitième circuit cette saison.

Andrew Miller (2-0) a signé la victoire alors que Cody Allen a enregistré un huitième sauvetage en autant d’occasions.

Les Royals menaient 1-0 en huitième manche, mais la relève n’a pas été en mesure de garder l’avance.

Joakim Soria, le troisième lanceur utilisé par les Royals, a concédé trois coups sûrs et il a permis aux Indians de créer l’égalité 1-1 en huitième. Jason Kipnis a poussé Michael Brantley au marbre grâce à un simple.