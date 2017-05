SAINT-JEAN, N.-B. — Pour un deuxième match consécutif, Julien Gauthier a inscrit deux buts et une mention d’assistance et les Sea Dogs de Saint-Jean ont blanchi l’Armada de Blainville-Boisbriand 4-0, samedi soir.

La troupe de Danny Flynn a ainsi pris les devants 2-0 dans la série finale de la coupe du Président.

Gauthier a ouvert la marque pour les siens et a cloué le cercueil de l’Armada en ajoutant un quatrième et dernier but en troisième période. Mathieu Joseph a fait bouger les cordages quelques secondes après que Gauthier eut ouvert la marque, en fin de première période, et il a ajouté une mention d’assistance. Spencer Smallman a récolté un but et une aide.

Callum Booth a fait face à 27 lancers, mais il a effectué un travail sans faille pour récolter son troisième blanchissage dans les présentes séries.

Son adversaire, Samuel Montembeault, a repoussé 33 rondelles dans la défaite.

«Ils ont une très bonne équipe, mais nous avons bien joué défensivement, a expliqué Booth à l’issue de la rencontre. Nous avons joué comme nous le devions et ç’a fonctionné.»

Les Sea Dogs ont malmené la défensive de l’Armada en troisième période pour mettre le match hors de portée. Les hommes de Joël Bouchard n’ont pu capitaliser lors des quatre avantages numériques dont ils ont hérité.

Gauthier a inscrit le premier but des siens alors qu’il ne restait que 37 secondes à faire au premier engagement. Laissé seul en territoire adverse, il a profité de la passe transversale servie par Bokondji Imama pour s’emmener seul devant Montembeault et le déjouer dans la lucarne. Quelques secondes plus tard, alors que les deux équipes s’apprêtaient à retraiter au vestiaire, Joseph en a ajouté, usant de sa vitesse pour battre la défensive et le gardien adverse.

Il s’agissait d’un dur coup pour la troupe de la Rive-Nord de Montréal, qui avait réussi à contenir les Sea Dogs au premier vingt.

L’Armada a manqué une occasion en or de réduire l’écart à la fin du deuxième tiers, alors qu’elle évoluait avec un joueur en plus.

Les Sea Dogs n’ont pas perdu de temps pour mettre le match hors de portée. Smallman a profité d’une pénalité décernée à Antoine Crête-Blezile pour creuser l’écart en début de troisième engagement, dégainant un tir puissant sur une passe transversale de Joseph. Moins de deux minutes plus tard, Gauthier a enfoncé le dernier clou en inscrivant son deuxième but du match, glissant la rondelle entre les jambières de Montembeault.

Les esprits se sont échauffés en fin de rencontre. Morgan Adams-Moisan, visiblement frustré, a laissé tomber les gants face à Cole Reginato. Quelques secondes plus tard, Gauthier a pris la direction du vestiaire pour avoir asséné une mise en échec à la tête de Joël Teasdale.

L’Armada rentre à la maison les mains vides et devra redoubler d’ardeur pour effacer ce retard dans la série. Les deux équipes s’affronteront à nouveau mardi soir, à Boisbriand.