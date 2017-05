PHILADELPHIE — Ryan Zimmerman a claqué un circuit en plus de produire trois points et les Nationals de Washington ont eu le dessus 6-2 face aux Phillies de Philadelphie, samedi soir.

A.J. Cole (1-0) a alloué un point en six manches de travail lors de son premier départ de la saison et a aidé les Nationals à remporter leur quatrième match consécutif.

Les Nationals se trouvent au sommet des Majeures, présentant un dossier de 21-9, et ils ont réussi à gagner leurs deux dernières rencontres sans les services de Bryce Harper. Le joueur étoile pourrait être de retour dans la formation dimanche.

Sans Harper, Zimmerman a tenté de prendre la relève. Il a frappé un circuit de deux points pour donner les devants 2-1 aux siens en quatrième, en plus de permettre à Jason Werth de croiser le marbre sur un double frappé au champ droit.

En sept manches, Vince Velasquez (2-3) a concédé sept coups sûrs et 6 points. Il a également retiré huit frappeurs sur des prises.

Giants 2 Reds 14

Adam Duvall, Patrick Kivlehan et Eugenio Suarez ont chacun frappé un circuit en solo lors des trois premières manches et les Reds de Cincinnati ont défait les Giants de San Francisco 14-2.

En six manches, Amir Garrett (3-2) a accordé deux points en cinq coups sûrs.

Neuf frappeurs ont obtenu au moins un point pour les Reds, qui ont frappé à 18 reprises et ont inscrit 27 points en deux rencontres pour la première fois depuis mai 2010.

Les Reds ont envoyé 11 frappeurs durant la troisième manche de six points qui leur a permis de prendre les devants 10-2. Sept d’entre eux ont claqué des coups sûrs, incluant le double de Suarez et le premier circuit de la saison de Kivlehan.

Il ne manquait qu’une longue balle pour que Billy Hamilton puisse compléter un carrousel.

Ty Blach a concédé 11 coups sûrs, 10 points, dont huit mérités, et un but sur balles en seulement trois manches de travail.

Brewers 1 Pirates 2

Josh Harrison a poussé Gift Ngoepe au marbre en 10e manche et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Brewers de Milwaukee 2-1.

Ngoepe a amorcé la manche en frappant un simple contre Carlos Torres (1-3). Il s’est rendu au deuxième but sur un mauvais lancer et il a avancé jusqu’au troisième coussin à la suite d’une chandelle de Jose Osuna. Harrison a placé une balle par-dessus le voltigeur de droite Domingo Santana et il a produit le point de la victoire.

Tony Watson (1-0) n’a pas donné de point en deux manches pour les Pirates.

Le partant des Pirates, Gerrit Cole, et celui des Brewers, Matt Garza, ont tous deux accordé un point en sept manches au monticule.

Cole a permis deux coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. Il a retiré les 10 derniers frappeurs qu’il a affrontés.

Cardinals 5 Braves 3

Mike Leake a remporté sa quatrième décision de suite, Matt Carpenter et Matt Adams ont étiré les bras et les Cardinals de St. Louis ont battu les Braves d’Atlanta 5-3.

Aledmys Diaz a réussi trois coups sûrs en quatre apparitions au bâton et il a produit deux points pour aider les Cardinals à porter à 15-14 leur fiche. Ils avaient amorcé la saison avec un dossier de 3-9.

Leake (4-1) a accordé trois points, trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de travail. Il n’avait donné qu’un seul coup sûr aux Braves avant le double de Matt Kemp et le circuit de trois points d’Adonis Garcia, en septième.

Leake a concédé un simple à Nick Markakis en deuxième manche et il a retiré les 12 frappeurs suivants.

Marlins 3 Mets 11

Asdrubal Cabrera a cogné un double pour amorcer une première manche de cinq points des Mets de New York, qui ont écrasé les Marlins de Miami 11-3.

Jay Bruce a produit trois points et il a obtenu deux doubles tandis que Michael Conforto a envoyé deux coéquipiers au marbre à la suite de buts sur balles. Les Mets ont remporté six de leurs huit derniers matchs. Les Marlins ont quant à eux perdu neuf de leurs 11 dernières parties.

Robert Gsellman (2-2) a alloué trois points et huit coups sûrs en cinq manches au monticule pour les Mets.

Chez les Marlins, Odrisamer Despaigne (0-1) a été malmené, concédant huit points, dont trois mérités, et cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Yankees 11 Cubs 6

Aaron Hicks a frappé quatre coups sûrs, Starlin Castro a claqué une longue balle et il a récolté trois points contre son ancienne équipe et les Yankees de New York ont défait les Cubs de Chicago 11-6.

Hicks a cogné un circuit de trois points en huitième pour permettre aux Yankees de récolter une quatrième victoire d’affilée. Jordan Montgomery (2-1) a concédé trois points en trois coups sûrs lors de sa première victoire sur la route en cinq départs dans les Ligues majeures.

Castro, l’ancien joueur vedette des Cubs qui a été échangé aux Yankees en décembre 2015, a frappé un double d’un point pour donner le ton à la rencontre. Il a ensuite permis aux Yankees de prendre les devants 8-0 en claquant une longue balle au champ centre.

Il a terminé la soirée avec trois coups sûrs. Hicks a récolté 10 coups sûrs lors de ses 20 dernières présences au bâton.