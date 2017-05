ISTAMBOUL — Favori du tournoi, l’Ontarien Milos Raonic a été vaincu en finale à Istanbul, où le Croate Marin Cilic a prévalu 7-6 (3) et 6-3.

Il s’agit d’un 17e titre pour l’athlète de 28 ans.

Les deux hommes avaient divisé les honneurs de leurs deux premiers matches, en 2011 et 2013.

Dimanche, Cilic a eu le dessus 9-8 pour les as et a gagné en deux heures et une minute.

Cilic a signé le seul bris du match (en cinq chances); Raonic a été frustré lors de sept occasions de jouer le tour à son rival.

Raonic est classé sixième à l’ATP, deux rangs devant Cilic.