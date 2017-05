PARIS — La France a défait la Finlande pour une première fois dans son histoire, signant une victoire de 5-1, dimanche, au Championnat du monde de hockey.

Pierre-Édouard Bellemare a été nommé joueur par excellence du match, mais il a refusé le prix, insistant plutôt pour que le gardien Florian Hardy soit récompensé après une performance de 42 arrêts.

Antoine Roussel a inscrit deux buts, Bellemare a amassé un but et une aide, tandis que Valentin Claireaux et Damien Fleury, dans un filet désert, ont complété la marque lors de ce résultat historique devant un public en extase à Paris.

Mikko Lehtonen a été le seul joueur à battre Hardy, même si la Finlande a eu l’avantage 43-26 au chapitre des tirs au but. Joonas Korpisalo a concédé quatre buts aux Français.

Dans les autres matchs du groupe B à l’horaire, le Canada a défait la Slovénie 7-2, tandis que la Norvège avait rendez-vous avec la Suisse un peu plus tard.

Du côté du groupe A, à Cologne, en Allemagne, les États-Unis ont rebondi après une défaite surprise en ouverture de tournoi en écrasant le Danemark 7-2.

Clayton Keller a réussi un tour du chapeau, Anders Lee a ajouté un doublé, tandis que Brock Nelson et Johnny Gaudreau ont aussi touché la cible pour les Américains, qui avaient perdu 2-1 contre l’Allemagne, vendredi. Connor Hellebuyck a effectué 23 arrêts.

Morten Madsen et Nichlas Hardt ont répliqué pour le Danemark. Sebastian Dahm a accordé sept buts sur 34 tirs.

Pour sa part, la Russie a eu le meilleur 10-1 contre l’Italie.

Vladislav Namestnikov et Artemi Panarin ont amassé deux buts et deux aides chacun, tandis que Sergei Andronov a aussi réussi un doublé. Evgenii Dadonov, Nikita Kucherov, Sergei Plotnikov et Sergei Mozyakin ont été les autres buteurs pour la Russie.

Andrei Vasilevskiy a accordé un but sur 10 tirs lors des 40 premières minutes de jeu. Ilya Sorokin a été parfait contre cinq lancers en troisième période.

Tommaso Traversa a été l’unique buteur de l’Italie. Frédéric Cloutier a cédé 10 fois sur 36 tirs devant le filet italien.

Plus tard dimanche, la Lettonie affrontait la Slovaquie.

Les quatre meilleures équipes de chaque groupe à la fin du tournoi rotation accéderont aux quarts de finale.