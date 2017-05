NEW YORK — Peu de temps après que le partant Matt Harvey eut été suspendu par les Mets de New York, Giancarlo Stanton a claqué deux longs circuits contre Adam Wilk et les Marlins de Miami ont triomphé 7-0, dimanche.

Harvey a été suspendu pour trois jours sans salaire pour avoir enfreint un règlement de l’équipe. Le directeur général des Mets, Sandy Alderson, a annoncé la nouvelle tout juste avant le début du match.

Wilk (0-1) a été rappelé du niveau AAA pour effectuer une première sortie dans les Ligues majeures depuis 2015. Le gaucher n’a pas été de taille contre Stanton, qui a claqué 20 longues balles au Citi Field depuis 2011, un sommet pour un joueur d’une équipe en visite.

Stanton a cogné un circuit de trois points en première manche et un autre en solo en troisième.

Du côté des Marlins, Jose Urena (1-0) en était aussi à un premier départ cette saison en relève à Edinson Volquez, ennuyé par un problème d’ampoules. Urena et trois releveurs ont limité les Mets à un seul coup sûr et les Marlins ont mis fin à une série de trois revers.

Rene Rivera a frappé un simple contre Urena en sixième.

Dodgers-Padres (remis)

Le match prévu entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego a été remis en raison de la pluie, une première depuis 2015 au Petco Park.

La rencontre de dimanche sera reprise le 2 septembre dans le cadre d’un programme double.

La pluie s’est abattue sur San Diego pendant la nuit et on anticipait d’autres averses et possiblement des orages, dimanche.

La dernière fois qu’un match prévu au Petco Park avait été remis, c’était le 19 juillet 2015, une séquence de 134 matchs. Avant l’incident de 2015, 820 matchs consécutifs avaient été disputés au Petco Park sans incident lié à la pluie depuis le 4 avril 2006.