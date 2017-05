ST. PETERSBURG, Fla. — Darwin Barney a brisé l’impasse avec un circuit en huitième et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Rays de Tampa Bay 2-1, dimanche.

Confronté à Alex Cobb (2-3), le neuvième frappeur des Jays a envoyé la balle bien au-delà de la clôture du champ gauche.

Les Torontois ont nivelé le score en sixième. Kevin Pillar a claqué un double, puis Russell Martin l’a poussé au marbre avec un simple.

Pillar est à égalité au deuxième rang de l’Américaine avec 10 frappes de deux buts.

Joe Biagini effectuait un premier départ dans les majeures, après avoir pris part à 74 matches comme releveur.

Biagini a fourni quatre manches, accordant un point et deux coups sûrs. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises et n’a pas donné de but sur balles.

«Mon objectif a toujours été d’être un lanceur partant dans les Ligues majeures, a mentionné Biagini, qui a obtenu cette opportunité en raison des blessures à Aaron Sanchez et J.A. Happ et des insuccès de Mat Latos. Je suis très heureux de l’avoir fait.»

Ryan Tepera (2-0) a obtenu six retraits, dont quatre au bâton.

Roberto Osuna a mérité un quatrième sauvetage, mettant fin au match en retirant Daniel Robertson au bâton, sur élan.

Les releveurs des Blue Jays n’ont pas accordé de point mérité à leurs dernières 13 manches et un tiers de travail.

«Les releveurs fonctionnent par séquence comme tout le monde, mais nos gars commencent à trouver leur rôle et à s’imposer», a déclaré le gérant des Blue Jays, John Gibbons.

Les Jays ont remporté une deuxième série cette année. Les Rays ont été les victimes à chaque fois.

La troupe de Gibbons accueillera lundi soir les champions en titre de l’Américaine, les Indians de Cleveland. Ce sera le coup d’envoi d’une série de trois matches.

Cobb a donné deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en huit manches. Il a retiré trois frappeurs au bâton.

«Cobb a été phénoménal, a dit le gérant des Rays, Kevin Cash. Vous avez vu deux situations complètement différentes, avec un gars qui a fait le travail seul et un groupe qui a uni ses efforts.»

Le point des Rays est venu d’un simple de Corey Dickerson qui a fait marquer Kevin Kiermaier, en troisième. Kiermaier était sur les buts à cause d’une erreur du deuxième but Devon Travis.