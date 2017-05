BALTIMORE — Manny Machado a encore produit un point et les Orioles de Baltimore ont blanchi les White Sox de Chicago 4-0, dimanche.

Le joueur de troisième but a poussé Joey Rickard au marbre avec un simple en deuxième. Machado domine les Orioles avec 21 points produits.

Rickard et Trey Mancini ont logé trois balles en lieu sûr, aidant Baltimore à récolter 11 coups sûrs.

Les Orioles ont marqué tous leurs points dans les deux premières manches, filant ensuite vers un quatrième gain d’affilée.

Chris Tillman (1-0) a permis trois simples et trois buts sur balles en cinq manches.

Alec Asher s’est occupé d’une dizaine de retraits, puis Brad Brach a mérité un septième sauvetage.

Yolmer Sanchez a frappé trois des huit coups sûrs des White Sox. Jose Quintana (2-5) a concédé quatre points et neuf coups sûrs en cinq manches.

Indians 1 Royals 0

Mike Clevinger et quatre releveurs ont limité les Royals de Kansas City à un seul coup sûr dans une victoire de 1-0 des Indians de Cleveland.

Carlos Santana a produit l’unique point du match à l’aide d’un simple en cinquième manche.

Clevinger (1-0), qui effectuait un premier départ en relève à Corey Kluber, blessé, a accordé un double à Salvador Perez après un retrait en quatrième manche. Sinon, il a limité les Royals à quatre buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Boone Logan, Bryan Shaw et Andrew Miller ont fait le pont jusqu’à Cody Allen, qui a oeuvré en neuvième et a enregistré un neuvième sauvetage en autant d’occasions cette saison.

Danny Duffy (2-3) a accordé un point et six coups sûrs en six manches et deux tiers.