MILAN — Une fois de plus, la Juventus de Turin prouve sa valeur à l’Europe.

Les champions italiens, qui accueilleront mardi Monaco pour le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions, tentent d’atteindre la finale de la coupe continentale pour la deuxième fois en trois ans. Ils ont gagné le match aller 2-0.

«Nous méritons d’occuper une place prédominante en Europe, a dit le chef de la direction de la Juve, Giuseppe Marotta. C’est également le résultat de notre mentalité internationale. Le fait que nous ayons tenté cette expérience fait en sorte que nous soyons aujourd’hui parmi les meilleurs clubs d’Europe.»

L’ex-entraîneur de la Juventus Antonio Conte avait brillamment illustré, à sa dernière saison avec l’équipe en 2014, la différence entre son club et les grandes puissances d’Europe de l’époque: «Vous ne pouvez pas entrer dans un restaurant qui sert des repas à 100 euros en pensant pouvoir y manger avec 10 euros en poche».

Toutefois, avec plus ou moins la même formation, la Juventus a atteint la finale de la Ligue des Champions l’année suivante et a poursuivi sa progression sous Massimiliano Allegri.

Nul doute que le club a ouvert ses goussets — il a versé un montant record pour l’Italie de 90 millions d’euros pour soutirer Gonzalo Higuain à Naples dans l’entre-saisons — mais il a aussi dépensé intelligemment.

«Je ne crois pas que l’argent soit la seule façon d’obtenir du succès, a indiqué Marotta. Je crois plutôt que chaque club doive posséder un grand niveau de compétence au sein de sa direction et avant tout, un grand sentiment d’appartenance de la part des propriétaires.»

Les partisans de la Juve étaient très angoissés quand Conte a été remplacé par Allegri, qui venait d’être congédié quelques mois plus tôt par l’AC Milan. Mais Allegri a guidé le club de Turin à sa première finale de la Ligue des Champions en 12 ans en plus de deux doublés consécutifs en Italie. La Juventus pourrait maintenant réussir un triplé et gagner un premier titre européen en plus de 20 ans.

Dimanche, contre l’AS Roma, la Juve pourrait gagner un sixième titre consécutif de la Série A, du jamais vu. Elle affrontera en ensuite la Lazio en finale de la Coupe d’Italie.

Les joueurs ont donné le mérite de cette saison, ainsi que de leur développement sous les ordres du maître tacticien, à Allegri.

«Je sens que je suis un meilleur joueur maintenant en raison d’Allegri, a souligné le défenseur Alex Sandro. Il m’a beaucoup aidé, mais il a aussi aidé l’équipe entière et tous ceux qui travaillent au sein du club, y compris les partisans. Je suis chanceux de travailler chaque jour dans un tel environnement.»

La Juventus comptera de nouveau sur Higuain pour mener son attaque contre Monaco. L’Argentin a mis fin à une vilaine disette en marquant les deux buts du match aller. Higuain n’avait pas marqué en Ligue des Champions depuis 2013 avant cette rencontre.

«Nous savons qu’à chaque fois que Higuain a le ballon, vous êtes à mi-chemin de marquer un but, a imagé Sandro. C’est un grand champion et sa grande force est dans sa tête. Il est très fort mentalement.»

La Juventus a aussi pu compter sur une excellente défense cette saison. Le trio formé de Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli et Giorgio Chiellini s’est attiré encore plus d’éloges à la suite de sa performance contre Monaco. D’ailleurs, depuis un gain de 3-1 contre Séville en novembre, la Juventus n’a pas accordé de but en 621 minutes sur la scène européenne.

«Souhaitons que ça dure pour 180 minutes de plus», a dit Chiellini.