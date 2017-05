MADRID — Pendant que l’Espagnol Rafael Nadal continue de connaître du succès, le Serbe Novak Djokovic et le Britannique Andy Murray essaient de retrouver la forme.

Murray et Djokovic, respectivement premier et deuxième au monde, se présentent à l’Omnium de Madrid dans l’espoir de reprendre confiance à temps pour les Internationaux de France, après des débuts de saison ordinaires.

Nadal a gagné deux titres d’affilée sur la terre battue pendant que Murray et Djokovic ont connu des ennuis sur cette surface jusqu’à maintenant.

Pour Djokovic, champion en titre à Madrid, le tournoi lui permettra aussi de tester le niveau de son jeu à la suite de sa séparation d’avec Marian Vajda, son entraîneur de longue date, la semaine dernière.

«Quand vous commencez à perdre des matchs, vous vous mettez à douter de votre jeu, de vous. Vous vous demandez ce que vous faites de mal et vous essayez de corriger le tir, de vous améliorer et de faire tourner le vent, a déclaré Djokovic dimanche.

«Je me considère chanceux d’avoir connu la phase ascendante de ma carrière depuis mes débuts. En ce moment, la direction est un peu différente.»

Djokovic est sorti victorieux du tournoi de Doha pour amorcer l’année, mais n’a pas franchi les quarts de finale lors des autres compétitions auxquelles il a pris part. Il a été éliminé par Denis Istomin dès le deuxième tour des Internationaux d’Australie. Il s’est incliné face à Nick Kyrgios en quarts de finale à Acapulco et en huitième de finale à Indian Wells. Et à sa première sortie sur la terre battue cette année, il a perdu en quarts de finale aux mains de David Goffin.

Quant à Murray, finaliste à Madrid en 2016, il s’est incliné face à Djokovic en finale à Doha en début d’année.

Murray est sorti victorieux du tournoi de Dubaï mais a amorcé sa saison sur terre battue avec l’objectif de relancer sa saison à la suite d’une blessure au coude droit qui l’a forcé à manquer l’Omnium de Miami et la ronde quarts de finale de la coupe Davis.

À Monte Carlo, il s’est incliné face à Albert Ramos-Vinolas après avoir laissé filer une avance de 4-0 lors de la manche ultime. Puis, à Barcelone, il a perdu en demi-finale contre Dominic Thiem.

«En début de saison sur terre battue, c’est toujours un peu plus difficile pour moi parce que mes déplacements ne sont pas aussi naturels que sur le dur et le gazon, a expliqué Murray.

«Ça me prend du temps. J’ai besoin de temps. Chaque année, je dois travailler là-dessus avant de me sentir à l’aise.»

Murray et Djokovic devront fort probablement devoir vaincre Nadal pour espérer l’emporter à Madrid. L’Espagnol s’est qualifié pour cinq finales cette saison et il est sorti victorieux des tournois de Monte Carlo et Barcelone.

Il a gagné ses dix derniers matchs et a remporté 21 des 22 derniers sets qu’il a disputés.

Nadal ne s’attend pas à profiter d’une route plus facile parce que ses deux grands rivaux connaissent des ennuis.

«Peut-être n’ont-ils pas connu le début de saison qu’ils espéraient, a noté Nadal. Mais je suis convaincu qu’ils batailleront lors de tous les tournois majeurs d’ici la fin de l’année. Il faut être prêt. Vous devez toujours attendre le meilleur de tels joueurs.»

Le mois prochain, Nadal tentera de remporter un dixième titre en carrière à Roland-Garros, où il a signé sa dernière victoire à un tournoi du Grand Chelem il y a trois ans.